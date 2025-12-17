Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كشف حقيقة إقالة مدرب المنتخب السعودي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

27 طناً من اللحوم الفاسدة في بغداد.. حملة رقابية تكشف "كارثة"

محليات

2025-12-17 | 09:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
27 طناً من اللحوم الفاسدة في بغداد.. حملة رقابية تكشف &quot;كارثة&quot;
632 شوهد

أعلنت دائرة الصحة في بغداد، اليوم الأربعاء، إتلاف 27 طناً من اللحوم منتهية الصلاحية في منطقة اليوسفية.

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "شعبة الرقابة الصحية المركزية في دائرة صحة بغداد الكرخ نفذت حملة رقابية مشتركة في منطقة اليوسفية، أسفرت عن إتلاف 27 طناً من اللحوم المنتهية الصلاحية، وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة".

وجاءت هذه الحملة، وفق البيان، "ضمن الإجراءات المستمرة التي تنفذها دائرة صحة بغداد الكرخ لمتابعة مخازن حفظ وتداول المواد الغذائية، ومنع تسويق المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

وأكد البيان، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للتعليمات والضوابط الصحية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لحماية الصحة العامة".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12

اخترنا لك
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
للمدارس فقط.. عطلة في هذه المحافظة غدا
12:58 | 2025-12-17
تحذيرات للعراقيين.. التزموا بهذه الوصايا خلال القيادة
12:17 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
للمدارس فقط.. ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً
11:15 | 2025-12-17
بعد أنباء التعطيل.. ميسان تنوه: غداً دوام رسمي
11:01 | 2025-12-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.