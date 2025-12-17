27 طناً من اللحوم الفاسدة في بغداد.. حملة رقابية تكشف "كارثة"

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ ، أن "شعبة الرقابة الصحية المركزية في نفذت حملة رقابية مشتركة في منطقة ، أسفرت عن إتلاف 27 طناً من اللحوم المنتهية الصلاحية، وبالاشتراك مع ".وجاءت هذه الحملة، وفق البيان، "ضمن الإجراءات المستمرة التي تنفذها دائرة صحة لمتابعة مخازن حفظ وتداول المواد الغذائية، ومنع تسويق المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".وأكد البيان، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للتعليمات والضوابط الصحية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لحماية العامة".