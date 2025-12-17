انتشار أمني في مدخل مدينة كركوك.. ماذا يحصل؟ (صور)

وقال مراسل ، ان "انتشارا أمنيا حول تمثال البيشمركة في مدخل مدينة ، لمنع شبان كرد من إعادة علم إلى يد التمثال".ويعد اليوم الأربعاء هو الكردستاني هو يوم وطني يُحتفل به في 17 كانون الاول من كل عام، تخليداً لرفع العلم الكردستاني لأول مرة في مهاباد عام 1946 عند إعلان جمهورية كردستان، حيث يُعد رمزاً للهوية الكردية والنضال من أجل الحرية والاستقلال، ويُحتفل به في والمناطق الكردية الأخرى عبر رفع العلم في المؤسسات والمدارس.