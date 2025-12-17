المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

وقال في بيان، انه "نظرًا لاستمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، قرّر مجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس".وأضاف ان "القرار يشمل المدارس والجامعات داخل حدود محافظة فقط".من جهته، قرر ، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب موجة الامطار وسوء الاحوال الجوية وحفاظًا على سلامة المواطنين".وأكد ان "العطلة تستثنى منها الدوائر الخدمية التي يكون الدوام فيها بنسبة 50% والدوائر الصحية الذي يكون الدوام فيها بنظام الخفارات".في السياق، أعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد.وذكر بيان للمحافظة، "يعلن رئيس عزة عودة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في المدارس فقط"، مضيفاً ان "ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية".من جهته، أعلن ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لكافة الدوائر باستثناء الامنية والخدمية؛ بسبب استمرار هطول الأمطار.