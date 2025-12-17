للمدارس فقط.. ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وذكر بيان للمحافظة، "يعلن رئيس عزة عودة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في المدارس فقط".وأضاف البيان، ان "ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية".وكانت قد اعلنت كل من والمثنى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.