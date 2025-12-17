تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب

وبحسب الهيئة، "تظهر صور الأقمار الاصطناعية عند الساعة 07:15 مساءً من يوم الأربعاء 17-12، أن الرياح في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تتحكم في حركة السحب، حيث تندفع بعض السحب من الجهة الشرقية نحو مناطق شمال ، لكنها تتلاشى تدريجياً بسبب عمليات الاحترار التي تحدث عند هبوطها. في الجهة الغربية، تؤثر الرياح الباردة والثقيلة على تطور السحب، مما يضعف فعاليتها".وتوقعت "خلال ساعات الليل (الأربعاء/الخميس)، استمرار تأثير الحالة الجوية على مدن وسط وجنوب العراق، مع تراجع تدريجي للحالة الجوية بعد ظهر الخميس في المنطقة الوسطى. بينما ستستمر السحب الممطرة في مدن الجنوب حتى صباح الجمعة، باستثناء مدينة وأجزاء من وغرب ، حيث ستستمر تكونات السحب الممطرة حتى فجر الجمعة".وأضافت: "يُتوقع تشكل ضباب كثيف فجر الخميس في مناطق وواسط وبابل وديالى، ما سيقلل من الرؤية لأقل من 1 كم، على أن يزول الضباب قبل الظهر. أما في باقي المناطق، فإن الرؤية ستتأثر بشكل خفيف أو متوسط بسبب الضباب، حيث تتراوح المسافة من 3 إلى 5 كم".