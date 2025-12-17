انتحار فتاة ورجل بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بانتحار فتاة ورجل بحادثين منفصلين في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار فتاة تولد 2002 باسلوب شنق نفسها ضمن منطقة العويسات التابعة لقضاء ابي غريب". وفي حادث آخر، قال المصدر إن "رجلا تولد 1975 انتحر باسلوب تناول مادة سامة داخل محله لبيع المواد الغذائية ضمن ".