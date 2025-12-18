لتقليل التلوث.. عمليات بغداد تغلق 326 موقعا لكور الصهر ومعامل لإنتاج الطابوق

وأوضحت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تم غلق (٢٠٨) صهر معادن و(١١٨) معمل لإنتاج الطابوق والاسفلت بالإضافة الى إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي، واعتقال عدد من المخالفين (اصحاب الكور)".وأضافت، أن "ذلك يأتي من خلال (٢٤١٢٨٥) ، بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج مما تتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين".