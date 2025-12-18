الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550492-639016377710783613.jpg
لتقليل التلوث.. عمليات بغداد تغلق 326 موقعا لكور الصهر ومعامل لإنتاج الطابوق
محليات
2025-12-18 | 01:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
تعلن حصيلة غلق معامل وكور صهر المعادن ومواقع الحرق العشوائية المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بالاشتراك مع
وزارة البيئة
بجانبي
الكرخ
والرصافة
.
وأوضحت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "تم غلق (٢٠٨)
كورة
صهر معادن و(١١٨) معمل لإنتاج الطابوق والاسفلت بالإضافة الى إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي، واعتقال عدد من المخالفين (اصحاب الكور)".
وأضافت، أن "ذلك يأتي من خلال
لجنة الأمر الديواني
(٢٤١٢٨٥) ، بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج مما تتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
