من رياض الأطفال إلى الابتدائية بسلاسة.. ماذا تعرف عن "الصف المبكر" في العراق؟

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، بأن (الصف المبكر)، يعد من أهم المشاريع التي ستدعم الجانب التعليمي والاجتماعي والنفسي للأطفال قبيل دخولهم للمدرسة تمهيداً للتسجيل بمرحلة الأول الابتدائي.وكشف عن التنسيق مع المنظمات الدولية للتعاون بتنفيذ المشروع الذي سيسهم كثيراً بتهيئة الأطفال دون سن الإلزامي، نفسياً وتعليمياً للالتحاق بالدراسة، عاداً مدة ما قبل المدرسة، أهم المراحل العمرية التي ستزيد شغف الطفل ورغبته بالتعلم والدخول إلى المدرسة، ما سيقلل من حالات التسرب.وأفاد بأن وجهت بأن يكون الصف المبكر معزولاً عن باقي الصفوف ويكون مميزاً، ومعززاً بساحة خاصة للأطفال تحتوي على الألعاب، إضافة إلى تهيئة ملاكات تربوية خاصة لهذه الصفوف، تتلاءم والفئة العمرية للأطفال الذين سيتم استقطابهم في هذه الصفوف.من جانبه، أوضح المشرف الإداري الأقدم الأول في تربية الأولى جاسم، أن المشروع، يأتي لتعويد الأطفال على البيئة المدرسية وقوانينها ومساعدتهم بالاندماج مع التلاميذ، لاسيما بعد رصد نفور وتخوف للأطفال مؤخراً، من الاندماج بالمجتمع المدرسي.وذكر أن الصف المبكر بالمدارس، سيعمل كساند لعمل رياض الأطفال من أجل التنمية الذاتية للطفل، مشيراً إلى أن المشروع سترافقه عملية توعية للمجتمع لتعريف الأهالي بالصفوف المبكرة وكيفية التسجيل بها من خلال الإدارات المدرسية أو وسائل الاتصالات ومنظمات .