‏البتاويين على الخارطة.. تعميم تجربة إحياء مركز بغداد التاريخي على مناطق أخرى

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن الهدف من الخطط هو الحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمدن، وتحويلها إلى مراكز جذب ثقافي وسياحي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تحسين الواقع العمراني والخدمي وخلق بيئة حضرية تليق بتاريخ العريق.‏وأردف في السياق ذاته، أن مشروع تطوير نُفّذ على مراحل متتابعة، بدأت بزقاق ، تلاه محور ، ثم إنجاز المرحلة الأولى من تطوير الممتدة من منطقة الميدان إلى تمثال الرصافي.‏وأوضح الجنديل أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شارع ، والتي تمتد من تمثال الرصافي وصولاً إلى منطقة ، منوهاً بأن المرحلة الثانية تُنفَّذ بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية، وبإشراف ومشاركة البنك المركزي، إضافة إلى وزارات الثقافة والكهرباء والاتصالات علاوة على ، ومديرية الدفاع المدني، ضمن لجنة مشتركة يرأسها .‏وذكر أن الأعمال الحالية تركز على إنجاز أربع بنايات تراثية كنماذج أولية ضمن المرحلة الثانية من شارع الرشيد، وهي بنايات من الملكيات الخاصة والمدرجة ضمن سجل البنايات التراثية لدى إدارة التراث، على أن تتم بعد إنجازها المباشرة بأعمال تطوير الشارع بالكامل من تمثال الرصافي حتى أبو نواس.‏المتحدث باسم الأمانة، بين أن الخطط المستقبلية تتضمن الشروع بتطوير مناطق تراثية أخرى في ، وفي مقدمتها منطقة البتاويين، لما تمثله من أهمية تاريخية، وبما يجعلها مناطق جاذبة للمواطنين من داخل العراق وخارجه.