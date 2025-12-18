‏البتاويين على الخارطة.. تعميم تجربة إحياء مركز بغداد التاريخي على مناطق أخرى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550514-639016439845879895.jpg
البتاويين على الخارطة.. تعميم تجربة إحياء مركز بغداد التاريخي على مناطق أخرى
محليات
2025-12-18 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
457 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعدت أمانة
بغداد
خططاً لتعميم تجربة تطوير
مركز بغداد التاريخي
إلى مناطق أخرى ببغداد أو المحافظات، بهدف إحياء المناطق التاريخية والتراثية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن الهدف من الخطط هو الحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمدن، وتحويلها إلى مراكز جذب ثقافي وسياحي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تحسين الواقع العمراني والخدمي وخلق بيئة حضرية تليق بتاريخ
العراق
العريق.
وأردف في السياق ذاته، أن مشروع تطوير
مركز بغداد التاريخي
نُفّذ على مراحل متتابعة، بدأت بزقاق
المتنبي
، تلاه محور
السراي
، ثم إنجاز المرحلة الأولى من تطوير
شارع الرشيد
الممتدة من منطقة الميدان إلى تمثال الرصافي.
وأوضح الجنديل أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شارع
الرشيد
، والتي تمتد من تمثال الرصافي وصولاً إلى منطقة
أبو نواس
، منوهاً بأن المرحلة الثانية تُنفَّذ بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية، وبإشراف ومشاركة البنك المركزي، إضافة إلى وزارات الثقافة والكهرباء والاتصالات علاوة على
محافظة بغداد
، ومديرية الدفاع المدني، ضمن لجنة مشتركة يرأسها
أمين بغداد
.
وذكر أن الأعمال الحالية تركز على إنجاز أربع بنايات تراثية كنماذج أولية ضمن المرحلة الثانية من شارع الرشيد، وهي بنايات من الملكيات الخاصة والمدرجة ضمن سجل البنايات التراثية لدى إدارة التراث، على أن تتم بعد إنجازها المباشرة بأعمال تطوير الشارع بالكامل من تمثال الرصافي حتى أبو نواس.
المتحدث باسم الأمانة، بين أن الخطط المستقبلية تتضمن الشروع بتطوير مناطق تراثية أخرى في
بغداد
، وفي مقدمتها منطقة البتاويين، لما تمثله من أهمية تاريخية، وبما يجعلها مناطق جاذبة للمواطنين من داخل العراق وخارجه.
وأكد أن جميع أعمال التطوير تعتمد مبدأ إعادة التأهيل والحفاظ على الهوية التراثية، دون أي مساس بالطابع المعماري للبنايات، من خلال إشراك الجهات المختصة بالتراث في
وزارة الثقافة
، وبإشراف مباشر منها، لضمان حماية البيوت والبنايات التراثية.
وأشار الجنديل إلى أن
مركز بغداد
التاريخي سيكون نموذجاً يُحتذى به في إحياء المناطق التراثية، وأن أبوابها مفتوحة لنقل هذه التجربة إلى جميع المحافظات العراقية الراغبة بتطوير مراكزها التاريخية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أمين بغداد: مشروع مركز العاصمة التاريخي أصبح وجهة سياحية وثقافية بارزة
12:50 | 2025-12-16
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
17:41 | 2025-09-22
ثورة في واتساب عبر تجربة المراسلة بميزات غير مسبوقة
12:07 | 2025-10-03
ظاهرة التنمر ومكافحتها في المدارس: تجربة الدول العربية وواقع العراق
06:22 | 2025-09-25
البتاويين على الخارطة
تعميم تجربة إحياء مركز بغداد التاريخي على مناطق أخرى
مديرية الدفاع المدني
مركز بغداد التاريخي
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
مديرية الدفاع
محافظة بغداد
شارع الرشيد
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
50.34%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
20.15%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.45%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
13.06%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
اخترنا لك
التربية تقرر قبول طلبة "طيف التوحد ومتلازمة داون" بهذه المدارس
10:26 | 2025-12-18
يعمل بنظام إلكتروني.. افتتاح المجمع العدلي للدوائر العدلية في المحمودية
05:39 | 2025-12-18
من رياض الأطفال إلى الابتدائية بسلاسة.. ماذا تعرف عن "الصف المبكر" في العراق؟
03:13 | 2025-12-18
أثناء سفرة مدرسية.. سقوط لعبة "المقص" وإصابة عدد من التلاميذ في البصرة (فيديو)
03:01 | 2025-12-18
لتقليل التلوث.. عمليات بغداد تغلق 326 موقعا لكور الصهر ومعامل لإنتاج الطابوق
01:54 | 2025-12-18
انتحار فتاة ورجل بحادثين منفصلين في بغداد
14:14 | 2025-12-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.