يعمل بنظام إلكتروني.. افتتاح المجمع العدلي للدوائر العدلية في المحمودية

وأكد الوزير في بيان ورد لـ ، أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ خططها لتأهيل وتطوير جميع دوائرها في والمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة عمل ملائمة، فضلاً عن تسريع إنجاز معاملات المواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".وأشار إلى أن "الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواكبة الأنظمة الحديثة، من خلال اعتماد ورقمنة الإجراءات، والتوسع في تطبيق النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات، بما يقلل من الروتين الإداري ويعزز دقة العمل وسرعته".وبحسب بيان للوزارة، يُعد المجمع العدلي من المشاريع الحديثة، إذ صُمم وفق مواصفات عمرانية متطورة وبنظام "الكاونتر" لإضفاء مزيد من الشفافية وتنظيم تقديم الخدمات، ويضم دوائر والكتّاب العدول ومديرية التنفيذ، ضمن بناية متكاملة مكونة من خمسة طوابق، جُهزت بالمستلزمات الفنية والخدمية اللازمة لضمان انسيابية العمل واستيعاب أعداد المراجعين.