السوداني يوجه بتشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة آليات الشحن والتحميل

وذكر في بيان ورد لـ ، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خاصاً بتنظيم عمليات للمنتجات والمشتقات النفطية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة الآليات المطلوب اتباعها لتعظيم الواردات الناتجة عن تفعيل ضخ المشتقات النفطية، وكذلك تفعيل نشاطات النقل البحري والحلول التي تسهم في تسريع وتطوير عمليات تحميل ناقلات النفط وتجاوز العوامل المؤثرة في زيادة وتيرة العمل".وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "جميع الإجراءات الكفيلة لتطوير أرصفة الموانئ، لرفع كفاءة الضخ والتحميل للمنتجات النفطية المصدرة وفي مختلف الظروف التشغيلية، إذ وجه سيادته بتشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة آليات الشحن والتحميل، على أن تقدم توصياتها خلال أيام من أجل الإسهام في زيادة فاعلية النقل والتصدير".