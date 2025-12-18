العمليات المشتركة تنشر بياناً بشأن عملية الانزال الجوي في سوريا

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة وبعملية نوعية لرجال خلية الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ، تمكنت قوة محمولة جوا من هذه الخلية وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبإسناد فني ودعم من ، من تنفيذ إنزال جوي على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي شمال شرقي داخل الأراضي السورية والقاء القبض عليهما".وأشارت الى ان "هكذا عمليات متميزة من قبل أبطال يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ويحمي المصالح الوطنية".