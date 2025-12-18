شرطة البصرة تعلن اعتقال تاجر مخدرات هدد بالانتحار

أعلنت ، عن اعتقال تاجر مخدرات هدد بالانتحار خلال عملية اعتقاله.

وقالت الشرطة في بيان، "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة ، نفّذ فوج سوات الأبطال في عملية نوعية لمداهمة أحد أوكار تجارة المخدرات في ".

وأضاف البيان أنه "خلال تنفيذ الواجب، أقدم المتهم على التهديد بقتل نفسه في محاولة لعرقلة الإجراءات القانونية، إلا أن المفاوض المختص من فوج سوات تعامل مع الموقف باحترافية عالية، وتمكّن عبر الحوار الهادئ والتكتيك المهني من احتواء الحالة وإنهائها دون وقوع أي أذى".



ولفت بيان شرطة البصرة الى أنه "بعد السيطرة على الموقف، سلّم المتهم نفسه طوعاً، حيث جرى اعتقاله أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في تأكيد جديد على قدرة القوات الأمنية على فرض القانون مع الحفاظ على الأرواح والتعامل الإنساني في المواقف الحساسة".



