فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
شرطة البصرة تعلن اعتقال تاجر مخدرات هدد بالانتحار
محليات
2025-12-18 | 16:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
51 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة البصرة
، عن اعتقال تاجر مخدرات هدد بالانتحار خلال عملية اعتقاله.
وقالت الشرطة في بيان، "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة
المخدرات
، نفّذ فوج سوات الأبطال في
قيادة شرطة محافظة البصرة
عملية نوعية لمداهمة أحد أوكار تجارة المخدرات في
محافظة البصرة
".
وأضاف البيان أنه "خلال تنفيذ الواجب، أقدم المتهم على التهديد بقتل نفسه في محاولة لعرقلة الإجراءات القانونية، إلا أن المفاوض المختص من فوج سوات
البصرة
تعامل مع الموقف باحترافية عالية، وتمكّن عبر الحوار الهادئ والتكتيك المهني من احتواء الحالة وإنهائها دون وقوع أي أذى".
ولفت بيان شرطة البصرة الى أنه "بعد السيطرة على الموقف، سلّم المتهم نفسه طوعاً، حيث جرى اعتقاله أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في تأكيد جديد على قدرة القوات الأمنية على فرض القانون مع الحفاظ على الأرواح والتعامل الإنساني في المواقف الحساسة".
تابع قناة السومرية على
منصةX
البصرة
تاجر مخدرات
قيادة شرطة محافظة البصرة
قيادة شرطة البصرة
محافظة البصرة
المخدرات
ساني
+A
-A
