لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
2025-12-19 | 00:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,552 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، تساقطا للأمطار يوم الاثنين المقبل، فيما اشارت الى ان الحرارة ستنخفض في بعض المناطق الى 4 مئوية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يومي غد السبت وبعد غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في
ديالى
21 وبغداد وميسان وواسط 20 واربل 18 وفي
السليمانية
ودهوك 15"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى في
البصرة
والمثنى وذي قار والنجف والديوانية وواسط وبابل وكربلاء وكركوك 8 وفي
بغداد
والانباء وديالى وصلاح الدين 7 وفي
دهوك
5 وفي السليمانية واربيل ونينوى 4".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
صلاح الدي
السومرية
