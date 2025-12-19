لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يومي غد السبت وبعد غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".