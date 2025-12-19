أسبر يكذب تصريحا نسب الى رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

وقال المركز في بيان ورد لـ ، ان "صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشوراً يزعم أن رئيس قال "إن تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية هو الحل لمقاومة التقشف، وأُرفق بالصورة مصمّمة تحمل طابع خبر عاجل".وأضاف ان "فريق اسبر تحقق من صحة التصريح عبر مراجعة الرسمية والبيانات الرسمية عن لرئاسة المجلس، ولم يجد أي بيان رسمي بهذا التصريح".وبين ان "تداول الصورة مفبركة يدل على إدراج شعار جريدة الصباح، في محاولة لتؤكد مصداقية على محتوى غير حقيقي، دون أن يكون الخبر منشوراً على الموقع الرسمي للجريدة أو حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي".في المقابل، أظهرت مراجعة قرارات الحكومة أن جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد عُقدت يوم الإثنين 15 كانون الأول برئاسة رئيس ، أقرّت حزمة إجراءات لخفض النفقات وتعظيم الإيرادات، دون أن تتضمن أي قرار بتخفيض رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو .ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى بحث مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، مع توجيه بإجراء مراجعة عاجلة ومساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاستي الجمهورية والبرلمان مع منتسبي .كما وجّه في بتحديث تقرير توحيد سلّم الرواتب والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن.وشملت القرارات أيضاً تقليص تخصيصات الإيفاد بنسبة 90%، وحصرها بالضرورة وبموافقة الوزير، إضافة إلى خفض نسب الإشراف على المشاريع الجديدة، وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية.وفي السياق ذاته، قرر المجلس رفع توصية بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة بما يضمن دعماً حكومياً بنسبة 170% من سعره في البورصة العالمية، إلى جانب تكليف بمراجعة نظام البطاقة التموينية وإصلاحه وتوجيهه إلى مستحقيه من الفئات الهشة.أما على صعيد تعظيم الإيرادات، فقد وجّه السوداني بإعادة النظر في احتساب الإيرادات غير النفطية لإقليم ، وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة ، وتكثيف جباية الكهرباء، واعتماد الأتمتة والدفع الإلكتروني في الجبايات الحكومية، ولا سيما الكهرباء وأمانة والبلديات.