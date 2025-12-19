الفوادي: إنشاء المناطق الحرة في النجف يحفز النشاط الصناعي والاستثماري

وقال الفوادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الحالية ستساهم بتنويع مصادر الموازنة الاتحادية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، فضلاً عن دعم الاستثمار، وتحفيز النشاط الصناعي، وخلق فرص عمل مستدامة".واضاف أن "تجربة دولة الإمارات في إدارة المناطق الحرة تعتبر نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه، حيث تمتلك الإمارات نحو 40 تحقق إيرادات سنوية تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار"، مؤكداً أن "العنصر الحاسم لنجاح هذه المناطق هو الإطار التشريعي والإدارة المرنة، وليس المساحة فقط".وتابع أن "هذه الخطوة التي ستطبق في تمثل فرصة للعراق لاستثمار المواقع الجغرافية وتحويل المناطق الحرة إلى رافعة اقتصادية حقيقية، شريطة توفير إصلاحات تشريعية وتنظيمية تضمن بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات فعّالة للمستثمرين".