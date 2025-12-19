الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
الدفاع المدني تغلق 10 آلاف مبنى مخالف لشروط السلامة
محليات
2025-12-19 | 04:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة، غلق 10 آلاف مبنى تجاري وصناعي ومشاريع أخرى مخالفة لشروط السلامة.
وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في
مديرية الدفاع المدني
نؤاس صباح شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "المديرية تواصل مراقبة المباني والمنشآت للتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة"، لافتا الى أن "المديرية رصدت خلال العام نحو 10 آلاف مبنى تجاري وصناعي ومشاريع أخرى مخالفة لشروط السلامة، حيث قامت لجان الدفاع المدني بإغلاقها لعدم مطابقتها لمتطلبات الوقاية، وذلك استناداً الى
قانون الدفاع المدني
رقم 44 لسنة 2013".
وأضاف ان "هذه الاجراءات تأتي في اطار جهود
مديرية الدفاع
المدني للحد من حوادث الحريق من خلال معالجة أسبابها"، مؤكداً انه "لن يسمح بإعادة فتح هذه المنشآت واستئناف نشاطاتها الا بعد استيفائها جميع معايير السلامة المطلوبة".
وأشار الى ان "متطلبات السلامة تشمل تركيب انظمة الانذار المبكر وكواشف الحريق، وانظمة الاطفاء الرطبة والجافة، والتأكد من سلامة مخارج ووسائل الطوارئ، وازالة التجاوزات، فضلاً عن معالجة المخالفات المتعلقة باستخدام الواح السندويش بانل وتغليف الإيكوبوند".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق يدعو منظمة الشفافية الدولية لاعتماد فرع وطني لها في بغداد
08:26 | 2025-12-19
08:26 | 2025-12-19
السيد الصدر يجري زيارة إلى كربلاء
07:07 | 2025-12-19
07:28 | 2025-12-19
السيد الصدر يجري زيارة إلى كربلاء
07:07 | 2025-12-19
خبر سار للبغداديين.. خمسة جسور سترى النور
05:20 | 2025-12-19
مرصد عراقي يحذر من امر خطير: المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً
04:50 | 2025-12-19
أجواء غير مستقرة ستعود للعراق بهذا الموعد
04:22 | 2025-12-19
