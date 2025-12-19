الدفاع المدني تغلق 10 آلاف مبنى مخالف لشروط السلامة

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في نؤاس صباح شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته إن "المديرية تواصل مراقبة المباني والمنشآت للتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة"، لافتا الى أن "المديرية رصدت خلال العام نحو 10 آلاف مبنى تجاري وصناعي ومشاريع أخرى مخالفة لشروط السلامة، حيث قامت لجان الدفاع المدني بإغلاقها لعدم مطابقتها لمتطلبات الوقاية، وذلك استناداً الى رقم 44 لسنة 2013".وأضاف ان "هذه الاجراءات تأتي في اطار جهود المدني للحد من حوادث الحريق من خلال معالجة أسبابها"، مؤكداً انه "لن يسمح بإعادة فتح هذه المنشآت واستئناف نشاطاتها الا بعد استيفائها جميع معايير السلامة المطلوبة".وأشار الى ان "متطلبات السلامة تشمل تركيب انظمة الانذار المبكر وكواشف الحريق، وانظمة الاطفاء الرطبة والجافة، والتأكد من سلامة مخارج ووسائل الطوارئ، وازالة التجاوزات، فضلاً عن معالجة المخالفات المتعلقة باستخدام الواح السندويش بانل وتغليف الإيكوبوند".