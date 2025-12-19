إمام جمعة النجف: الاحتفالات برأس السنة محرمة لو جاءت بهذا الإطار!

ودعا القبانجي، خلال خطبة اليوم الجمعة، إلى أن تكون احتفالات رأس السنة الميلادية بما يحافظ فيه شعبنا على القيم الإسلامية، مبينًا أن فتاوى العلماء تؤكد أن الاحتفالات إذا كانت ترويجا لغير فهي محرّمة، "وفي الوقت نفسه نبارك للشعب المسيحي هذه الأعياد".في سياق آخر، دان القبانجي "تدنيس المصحف الشريف من قبل مرشح أمريكي للكونغرس، وهذا العمل يُعدّ دليلًا على فشل ثقافي وحضاري لدى الغرب وعجزًا عن مواجهة الإسلام".وفي شأنٍ آخر، قال إن "الهجوم على محفل في ومقتل 16 شخصا وجرح 40 آخرين فيما سُمّي بعيد الحانوكا، هو عمل مُدان، مؤكدًا افتخاره بموقف المسلم الشجاع الذي هجم على أحد المعتدين وأمسك به، وقد أثنى على هذا الشاب المسلم، مبينًا أن هذه أخلاق الإسلام مقابل أخلاق القمع والاضطهاد".وفيما يتعلق بنهاية مهمة من ، ذكر أن "ذلك يشير إلى الاستقرار الأمني والسياسي، ودخول العراق مرحلة جديدة انتهت فيها الصراعات الداخلية والطائفية، ومحاولات إسقاط النظام وتقسيم العراق وافشال التجربة السياسية الجديدة".