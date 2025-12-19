كردستان يحظر الدراجات النارية وضوابط صارمة لاستيراد السيارات

ونشرت الوزارة كتاباً، يحمل عنوان "التعليمات رقم 14 لسنة 2025" بتوقيع ريبر أحمد
، وزير الداخلية
، تضمن (تعليمات شروط السلامة وتسجيل السيارات المستوردة) لإقليم كردستان
. وأبرز هذه الشروط هي:
* أن لا يكون "الشاصي" مقصوصاً.
* أن لا تكون السيارة غارقة (متضررة من الفيضانات).
* أن لا تكون محترقة.
* توفر شهادة المطابقة الدولية (COC).
* سيارات الصالون، الستيشن، الحمل (1، 2، 3 طن)، والحافلات التي تقل سعتها عن 25 راكباً؛ يجب أن تتوفر فيها وسادتان هوائيتان (Airbag) على الأقل (للسائق والمرافق) وأن تكونا صالحتين للعمل.
* توفر نظام المكابح (ABS) وأن يكون فعالاً.
* يجب أن يحتوي عادم السيارة على المحول الحفاز (تقليل التلوث البيئي).
* توفر نظام (ABS) أو ما يعادله للشاحنات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان.
* المركبات التي تزيد سعتها عن 25 راكباً، والشاحنات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان، والمركبات الزراعية والإنشائية، لا يشترط توفر الوسائد الهوائية (Airbags) فيها.
* يُمنع استيراد وتسجيل السيارات ذات المقود الأيمن أو المحورة.
* سيارات الأجرة يجب أن تستورد "صفر كيلومتر" وباللون المعتمد في الإقليم.
* يُمنع استيراد وتسجيل السيارات المستعملة التي كانت تعمل سابقاً كسيارات شرطة أو أجرة.
* تُعفى السيارات الكهربائية بالكامل، وسيارات خلايا الوقود، والسيارات الهجينة (Hybrid) من الرسوم الكمركية ضمن الموديلات المسموح بها.
أما فحص السيارات المستوردة، سيكون وفق الآتي:
*سيتم وضع أجهزة "سكانر" في كافة المنافذ الحدودية للتأكد من مطابقة الشروط عند الاستيراد.
*وضع أجهزة "سكانر" في جميع مديريات المرور
بالمحافظات والإدارات المستقلة.
*في حال عدم اجتياز السيارة لفحص السكانر، يحق لصاحبها تقديم اعتراض وفحصها بجهاز آخر، وتكون نتيجة الفحص الثاني نهائية.
*السيارات التي تفشل في الفحصين، يُخيّر صاحبها بين إعادتها إلى مصدرها أو تقطيعها إلى 4 قطع (بشرط عدم صلاحيتها للتركيب والقيادة مجدداً) لتباع كقطع غيار.
*تشكيل لجان فنية في المنافذ الحدودية (برویزخان، باشماخ، إبراهيم الخليل
، وحاجي عمران) لمطابقة المواصفات.
الموديلات المسموح باستيرادها:
*السيارات الصالون والستيشن: 3 موديلات (بما فيها سنة الصنع).
*الحافلات (25 راكباً فما دون): 3 موديلات.
*الحافلات (أكثر من 25 راكباً): 9 موديلات.
*شاحنات الحمل (1 طن): 3 موديلات.
*شاحنات الحمل (3.2 طن): 4 موديلات.
*شاحنات الحمل (4 طن فما فوق): 9 موديلات.
*المركبات الإنشائية والزراعية: 16 إلى 19 موديلاً حسب النوع.
*السيارات التخصصية (صهاربج، رافعات، إطفاء، ميكسرات، مضخات خرسانة، إسعاف... إلخ): 11 موديلاً.
وفيما يتعلق باستيراد الدراجات النارية، فأنه:
*يُمنع استيراد الدراجات النارية (عجلتين أو ثلاث) لمدة 4 سنوات من تاريخ تنفيذ التعليمات.
*يُسمح باستيراد الدراجات (عجلتين، كهربائية بالكامل، موديل السنة) فقط للدوائر الحكومية وشركات التوصيل (Delivery) المجازة رسمياً.
*حظر استيراد وتسجيل "التوك توك" منعاً باتاً بجميع أشكاله.
يُذكر أن جميع هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من بداية العام الجديد 1 كانون الثاني 2026.