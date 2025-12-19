كردستان يحظر الدراجات النارية وضوابط صارمة لاستيراد السيارات

ونشرت الوزارة كتاباً، يحمل عنوان "التعليمات رقم 14 لسنة 2025" بتوقيع ، ، تضمن (تعليمات شروط السلامة وتسجيل السيارات المستوردة) لإقليم . وأبرز هذه الشروط هي:* أن لا يكون "الشاصي" مقصوصاً.* أن لا تكون السيارة غارقة (متضررة من الفيضانات).* أن لا تكون محترقة.* توفر شهادة المطابقة الدولية (COC).* سيارات الصالون، الستيشن، الحمل (1، 2، 3 طن)، والحافلات التي تقل سعتها عن 25 راكباً؛ يجب أن تتوفر فيها وسادتان هوائيتان (Airbag) على الأقل (للسائق والمرافق) وأن تكونا صالحتين للعمل.* توفر نظام المكابح (ABS) وأن يكون فعالاً.* يجب أن يحتوي عادم السيارة على المحول الحفاز (تقليل التلوث البيئي).* توفر نظام (ABS) أو ما يعادله للشاحنات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان.* المركبات التي تزيد سعتها عن 25 راكباً، والشاحنات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان، والمركبات الزراعية والإنشائية، لا يشترط توفر الوسائد الهوائية (Airbags) فيها.* يُمنع استيراد وتسجيل السيارات ذات المقود الأيمن أو المحورة.* سيارات الأجرة يجب أن تستورد "صفر كيلومتر" وباللون المعتمد في الإقليم.* يُمنع استيراد وتسجيل السيارات المستعملة التي كانت تعمل سابقاً كسيارات شرطة أو أجرة.* تُعفى السيارات الكهربائية بالكامل، وسيارات خلايا الوقود، والسيارات الهجينة (Hybrid) من الرسوم الكمركية ضمن الموديلات المسموح بها.أما فحص السيارات المستوردة، سيكون وفق الآتي:*سيتم وضع أجهزة "سكانر" في كافة المنافذ الحدودية للتأكد من مطابقة الشروط عند الاستيراد.*وضع أجهزة "سكانر" في جميع بالمحافظات والإدارات المستقلة.*في حال عدم اجتياز السيارة لفحص السكانر، يحق لصاحبها تقديم اعتراض وفحصها بجهاز آخر، وتكون نتيجة الفحص الثاني نهائية.*السيارات التي تفشل في الفحصين، يُخيّر صاحبها بين إعادتها إلى مصدرها أو تقطيعها إلى 4 قطع (بشرط عدم صلاحيتها للتركيب والقيادة مجدداً) لتباع كقطع غيار.*تشكيل لجان فنية في المنافذ الحدودية (برویزخان، باشماخ، ، وحاجي عمران) لمطابقة المواصفات.الموديلات المسموح باستيرادها:*السيارات الصالون والستيشن: 3 موديلات (بما فيها سنة الصنع).*الحافلات (25 راكباً فما دون): 3 موديلات.*الحافلات (أكثر من 25 راكباً): 9 موديلات.*شاحنات الحمل (1 طن): 3 موديلات.*شاحنات الحمل (3.2 طن): 4 موديلات.*شاحنات الحمل (4 طن فما فوق): 9 موديلات.*المركبات الإنشائية والزراعية: 16 إلى 19 موديلاً حسب النوع.*السيارات التخصصية (صهاربج، رافعات، إطفاء، ميكسرات، مضخات خرسانة، إسعاف... إلخ): 11 موديلاً.وفيما يتعلق باستيراد الدراجات النارية، فأنه:*يُمنع استيراد الدراجات النارية (عجلتين أو ثلاث) لمدة 4 سنوات من تاريخ تنفيذ التعليمات.*يُسمح باستيراد الدراجات (عجلتين، كهربائية بالكامل، موديل السنة) فقط للدوائر الحكومية وشركات التوصيل (Delivery) المجازة رسمياً.*حظر استيراد وتسجيل "التوك توك" منعاً باتاً بجميع أشكاله.يُذكر أن جميع هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من بداية العام الجديد 1 كانون الثاني 2026.