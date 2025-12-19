بعد ظهوره على شاشة السومرية.. امن الحشد يعتقل واثق البطاط بتهمة الإساءة

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، ان "أمن اعتقل واثق البطاط بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي".واشارت الى ان "امر الاعتقال جاء استناداً إلى مذكرة توقيف رسمية صادرة عن القضاء المختص".وكان البطاط، ظهر قبل أيام في برنامج من الاخير على وتحدث عن الحشد والعديد. من المؤسسات الاخرى، ووجه اتهامات للقوات الأمنية والفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي.