بغداد.. هروب نزيلين متهمين بالقتل والاغتصاب من سجن الأحداث عبر مفرغة هواء

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بهروب نزيلين اثنين، أحدهما موقوف على ذمة قضية قتل والآخر موقوف بقضية اغتصاب، من الهروب من سجن الأحداث – قسم الصبيان، بعد تسللهما عبر مفرغة الهواء وصولاً إلى سطح القسم، قبل الفرار إلى خارج السجن.





وفُتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادثة، وتحديد أوجه التقصير والجهات المسؤولة عن عملية الهروب، وفق المصدر. وأوضح المصدر لـ ، أن شرعت فوراً بعمليات بحث وتفتيش واسعة لتعقّب الهاربين وإلقاء القبض عليهما.