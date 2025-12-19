نساء يواعدن الضحايا في بيوتهن وعند وصولهم يدخل ازواجهن.. الاطاحة بشبكة ابتزاز بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف قائد شرطة اللواء لطيف عبدالرضا تمكنت قوة من مكافحة الإجرام في محافظة ، بالاشتراك مع قسم المعلوماتية وكالة الاستخبارات،من إلقاء القبض على عصابة منظمة مكوّنة من ٦ متهمين و٣ متهمات".واشارت الى انه "جاءت العملية بعد متابعة استخبارية دقيقة، حيث تعتمد العصابة على استدراج الأشخاص عن طريق نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتفاق على مواعيد مسبقة، وما إن يدخل الضحية إلى المكان المتفق عليه حتى يقوم بقية أفراد العصابة باقتحام المكان بحجة أنه زوج المرأة أو أحد ذويها، ليتم تصوير الضحية واستغلال ذلك في ابتزازه مادياً".وأوضحت، ان "التحقيقات الأولية بينت ان العصابة كانت تحصل على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بحجة الفصل العشائري أو الابتزاز عبر مقاطع مصوّرة، وقد اعترف المتهمون بقيامهم بتنفيذ دكة عشائرية وابتزاز عدد من الأشخاص بنفس الأسلوب الإجرامي".وحذرت المواطنين من "أساليب الاستدراج والابتزاز التي تنفذها بعض العصابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ بعلاقات وهمية وتنتهي بابتزاز "،داعية المواطنين إلى "توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر الجهات الرسمية".