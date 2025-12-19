العراق يرحب بالقرار الإيطالي بإجراء مراجعة جزئية لإرشادات السفر للعراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نسوز، أنها "تعرب عن ترحيبها بقرار الحكومة الإيطالية القاضي بإجراء مراجعة جزئية لإرشادات السفر الخاصة بالمواطنين الإيطاليين الراغبين بزيارة جمهورية ، وذلك في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية التي تشهدها المدن العراقية".وأضافت، أن "هذا القرار يجسد تقييماً موضوعياً للتحسن الملحوظ في الوضع الأمني، ويسهم في تعزيز الثقة الدولية، ويدعم آفاق التعاون الثنائي في المجالات السياحية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن تشجيع حركة الزيارات والتبادل بين البلدين الصديقين".وأشارت إلى أن "هذا التطور الإيجابي يأتي عقب زيارة نائب رئيس ، ، إلى العاصمة الإيطالية ، وما رافقها من مباحثات بناءة مع نظيره الإيطالي، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية وتسهيل حركة السفر بين البلدين".وجددت التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بما يعزز الاستقرار، ويرسخ مكانة العراق كوجهة آمنة للزائرين.