القبض على احد الهاربين من سجن الرشاد في بابل
محليات
2025-12-19 | 16:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
304 شوهد
اعلنت
قيادة شرطة بابل
، اليوم الجمعة، القبض على احد الهاربين من سجن
الرشاد
في
بابل
.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بوقتٍ قياسي ، تمكنت دوريات النجدة العاملة ضمن قاطع الكفل في
قيادة شرطة محافظة بابل
من إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن
الرشاد
، في عمل أمني يعكس الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق الميداني الفاعل".
واكدت القيادة، "استمرار عمليات البحث والمتابعة الحثيثة لإلقاء القبض على الهارب الآخر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن نهجٍ ثابت لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
