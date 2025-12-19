القبض على احد الهاربين من سجن الرشاد في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بوقتٍ قياسي ، تمكنت دوريات النجدة العاملة ضمن قاطع الكفل في من إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن ، في عمل أمني يعكس الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق الميداني الفاعل".واكدت القيادة، "استمرار عمليات البحث والمتابعة الحثيثة لإلقاء القبض على الهارب الآخر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن نهجٍ ثابت لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار".