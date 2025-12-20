في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد

نيوز- محلي

توقعت ، اليوم السبت، تصاعدا للاتربة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلا.



واضافت ان "طقس الثلاثاء سيكون صحوا الى غائم جزئي مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة اﻟﻰ ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق". وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيشهد غائم جزئي الى غائم مع تصاعد ضباب ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس بعد غد الاثنين غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع في ".واضافت ان "طقس الثلاثاء سيكون صحوا الى غائم جزئي مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة اﻟﻰ ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".