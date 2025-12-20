العراق يتحسن بمؤشر الحرية الإنسانية 2025.. لكن حريته الاقتصادية كانت افضل قبل 3 أعوام

وفي مؤشر 2025، جاء بالمرتبة 150 عالميا بمؤشر الحرية الإنسانية، والمكونة من نقاط الحرية الاقتصادية والحرية الشخصية، وعموما بلغت الحرية الاقتصادية 5.37 نقطة، اما الحرية الشخصية 4.61 نقطة، لتكون نقاطه النهائية في الحرية الإنسانية 4.92 نقطة.في 2024 و2023 كان العراق بالمرتبة 156 عالميًا، وكانت نقاطه النهائية في الحرية الإنسانية تبلغ 4.7.اما في 2022 كان العراق بالمرتبة 157، وبنقاط نهائية في الحرية الإنسانية تبلغ 4.77، لكن نقاطه في الحرية الاقتصادية كانت الأعلى وبلغت 5.51 نقطة.