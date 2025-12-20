الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
خلال 45 يوما.. تطرّف مطري كبير يضرب البلاد
محليات
2025-12-20 | 03:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
442 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقع المتنبئ الجوي
مصطفى كريم
، اليوم السبت، حصول تطرّف مطري كبير في
العراق
خلال 45 يوما.
وقال كريم في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته
السومرية نيوز
، ان "تطرّفا مطريا كبيرا سيضرب البلاد خلال الـ45 يوما المقبلة مع مؤشرات قوية على أمطار أعلى من المعدل العام وتغير واضح بسلوك المنظومة الجوية".
واضاف ان "القراءات الجوية بعيدة المدى تشير إلى دخول البلاد بفترة مختلفة نوعياً من حيث السلوك المطري، حيث نلاحظ تصاعد واضح بحالات عدم الاستقرار الجوي خلال الأسابيع الخمسة والأربعين المقبلة، الذي تترافق مع مؤشرات على نشاط المنخفضات الجوية بشكل أوسع وأعمق من المعتاد"، مشيرا إلى أن "ذلك يفتح الباب أمام تكرار فرص الأمطار على فترات متقاربة وبشمولية أعلى لعدة مناطق".
وذكر ان "اللافت بهذه الفترة هو تغير نمط توزع الأمطار، حيث لن تكون محصورة بمناطق محددة مثل ما تعودنا، بل تمتد على مساحات أوسع من البلاد، خصوصاً مناطق الوسط والجنوب وأجزاء من الغرب، مع احتمالية تسجيل كميات تراكمية تفوق المعدلات العامة لهالوقت من السنة"، موضحا ان "ذلك ناتج عن تفاعل كتل هوائية رطبة مع امتدادات منخفضات علوية فعّالة".
وذكر ان "التطرف المطري المتوقع لا يعني استمرار الأمطار يومياً، إنما يتضمن قوة الحالات التي تتشكل، وسرعة تطورها، وقدرتها على إنتاج هطولات غزيرة بفترات قصيرة، وهذا النوع من الحالات يحتاج متابعة دقيقة لأنه أحياناً يسبب تجمعات مياه أو ارتفاع مناسيب
الأنهار
والشعاب، خصوصاً بالمناطق
اللي
تعاني من ضعف التصريف".
وبين "اننا مقبلين على مرحلة جوية نشطة ومختلفة عن السنوات القريبة الماضية، وهي مرحلة تحمل جانبا إيجابيا مهما من ناحية الإرواء المائي ودعم الخزين المائي، لكن تتطلب وعيا ومتابعة مستمرة للتحديثات الجوية، لأن التغيرات السريعة ستكون سمة بارزة خلال الفترة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حالة
جوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مصطفى كريم
السومرية
الأنهار
العراق
فيسبوك
السري
