العدل تعلن القبض على نزيلين هربا من مدرسة تأهيل بدائرة الإصلاح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
10:15 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550686-639018230604695024.jpg
العدل تعلن القبض على نزيلين هربا من مدرسة تأهيل بدائرة الإصلاح
محليات
2025-12-20 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
330 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تشكيل خليةُ عمل بشان حادثة هروب نزيلين مودعين بمدرسة تأهيل بدائرة الإصلاح، موضحة انه تم القبض عليهما.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "تودُّ أن توضّح بشأن حادثة هروب اثنين من النزلاء المودَعين في مدرسة تأهيل الصبيان التابعة إلى دائرة إصلاح الأحداث، ووفقًا لتوجيهات دولة
رئيس الوزراء
المحترم، تشكّلت على الفور خليةُ عملٍ مشتركة من الجهات المختصة لملاحقة الهاربين، وقد تم إلقاء القبض عليهما بجهدٍ استخباري وعملية نوعية وبوقتٍ قياسي".
واضافت انها "تتقدّم
بوافر
الشكر والتقدير إلى أبطال
وزارة الداخلية
لجهودهم في ملاحقة الهاربين وإلقاء القبض عليهما"، موضحة ان "وزير العدل شكل لجنةً تحقيقية للتحقيق في حادثة الهروب، وإحالة جميع المقصّرين إلى المحكمة المختصة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العدل تعلن إطلاق سراح 666 نزيلا بقانون العفو العام خلال الشهر الماضي
03:14 | 2025-11-02
العدل تطلق سراح 761 نزيلا من الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات
04:34 | 2025-12-05
العدل تعلن استحداث ١٩ مديرية ونقل ٢٩ أخرى في دائرة التسجيل العقاري
06:02 | 2025-11-30
العدل تعلن استحداث دائرة كاتب عدل "وانه" في نينوى
02:12 | 2025-09-25
العدل
لجنة
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
بوافر
باري
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
33.42%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
27.3%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
19.66%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
19.62%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل
08:54 | 2025-12-20
العتبة الحسينية تعلن انتهاء أعمال بعثة إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان
08:10 | 2025-12-20
الدفاع المدني ببابل يستلم دفعة جديدة من سيارات الإطفاء البريطانية (صور)
05:47 | 2025-12-20
خلال 45 يوما.. تطرّف مطري كبير يضرب البلاد
03:19 | 2025-12-20
العراق يتحسن بمؤشر الحرية الإنسانية 2025.. لكن حريته الاقتصادية كانت افضل قبل 3 أعوام
02:17 | 2025-12-20
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
01:11 | 2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.