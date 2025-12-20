العدل تعلن القبض على نزيلين هربا من مدرسة تأهيل بدائرة الإصلاح

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تودُّ أن توضّح بشأن حادثة هروب اثنين من النزلاء المودَعين في مدرسة تأهيل الصبيان التابعة إلى دائرة إصلاح الأحداث، ووفقًا لتوجيهات دولة المحترم، تشكّلت على الفور خليةُ عملٍ مشتركة من الجهات المختصة لملاحقة الهاربين، وقد تم إلقاء القبض عليهما بجهدٍ استخباري وعملية نوعية وبوقتٍ قياسي".واضافت انها "تتقدّم الشكر والتقدير إلى أبطال لجهودهم في ملاحقة الهاربين وإلقاء القبض عليهما"، موضحة ان "وزير العدل شكل لجنةً تحقيقية للتحقيق في حادثة الهروب، وإحالة جميع المقصّرين إلى المحكمة المختصة".