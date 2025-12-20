الحمداني يهنئ المسحيين: اجراس الكنائس في بغداد ستبقى مسموعة

وقال الحمداني في وثيقة وردت لـ ، "بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية المجيدة يسرنا ان نتقدم بأصدق التهاني واسمى عبارات التبريك الى اخوتنا المواطنين من ابناء الديانة الكرام سائلين الله تعالى ان يجعل هذه المناسبة فاتحة خير وسلام وان تحمل الايام القادمة مزيدا من الامن والاستقرار والطمأنينة".وأضاف: "واذ نشارككم هذه المناسبة العزيزة فأننا نعرب عن اعتزازنا العميق بروح التآخي والتعايش المشترك التي تجمع ابناء وطننا الواحد متمنين ان تكون عـام عطاء وانجاز وتقدم يسوده والمحبة ويعم فيه الخير والازدهار على الجميع كل عام وانتم بخير وكل عام ووطننا العزيز ينعم بالمحبة والسلام والتلاحم بين ابنائـه كـافـة دمــتم بسلام".