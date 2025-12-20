السوداني يؤكد دعم الحكومة لمشاريعِ توظيف الأتمتة والتحول الرقمي لخدمة البحث العلمي

وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس افتتح اليوم السبت، مشروع المكتبة الرقمية العراقية في العاصمة . وأكد ان المشروع يمثل صرحاً علمياً مهماً يخدم الحاضر ويمهد طريق المعرفة للمستقبل، من خلال اتاحة الوثيقة والمعلومة بشكل رقمي مؤرشف موثوق وسهل الاقتناء والاستعادة".وأوضح رئيس ان "المكتبة ستحفظ النتاج العراقي الإنساني بكل أبعاده الفكرية والعلمية والثقافية والأدبية والإعلامية خدمة للباحثين والدارسين من خلال تحويلها إلى نظام رقمي متكامل وفق احدث الاجهزة والتقنيات المعتمدة عالميا".وأشار إلى أن " يلعب اليوم دورا أساسياً في نشرِ المعرفة، ومبادرة (أدرس في العراق) للدراساتِ الجامعية استقطبت أكثر من 11 ألف متقدم من 55 دولة"، معتبراً أن "نجاح هذه المبادرة يعكس الثقة بالعراق معرفياً وثقافياً وأمنياً والمكتبة الوطنية الرقمية ستخدم هؤلاء الطلبة والباحثين الدوليين".ويعد مشروع المكتبة الرقمية من المشاريع الريادية، فهو الأول من نوعه في العراق والسابع على مستوى العالم والثالث على مستوى دول المنطقة، وصممت وفق المواصفات العالمية، ويجري حاليا الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بتزويد المكتبة بأجهزة ومعدات منظومة التحول الرقمي.