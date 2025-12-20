الوقف السني يعلن رسمياً غرة شهر رجب

حدد ، اليوم السبت، غرة شهر رجب للعام الهجري 1447.



وذكر بيان للوقف، أنه "نظراً لثبوت دخول الشهر بالوجه الشرعي، فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في تعلن أن يوم غد الأحد الموافق 21/12/2025 هو غرة شهر رجب للعام الهجري 1447".