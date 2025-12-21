الاتفاقية المائية مع تركيا في مرحلتها الثالثة.. وستدخل حيز التنفيذ قريبا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
05:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550734-639018927425486634.jpg
الاتفاقية المائية مع تركيا في مرحلتها الثالثة.. وستدخل حيز التنفيذ قريبا
محليات
2025-12-21 | 00:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
525 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
وصف مستشار
رئيس الوزراء
لشؤون المياه
طورهان
المفتي، اليوم الاحد، مذكرة التفاهم (العراقية ـ التركية) الخاصة بملف المياه، بانها تجري في مرحلتها الثالثة وستدخل حيز التنفيذ بشكل كلي بعد إكمال تحضيراتها اللوجستية والإدارية بين الدولتين، خلال المدة المقبلة.
وقال المفتي إن "مذكرة التفاهم (العراقية ـ التركية) الخاصة بالمياه، تضم ثلاث مراحل، الأولى التي أبرمها
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
مع رئيس الجمهورية التركية العام الماضي، أما المرحلة الثانية التي جرت في شهر تشرين الثاني الماضي، فكانت بشأن التوقيع على آلية التمويل الخاصة بالمذكرة".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة الحالية تتعلق بالتحضيرات الأخيرة التي تتضمن اللوجستية والإدارية بين الدولتين، وأكد أنه حال إنجازها خلال المدة المقبلة، ستدخل المذكرة حيز التنفيذ كليا، مبينا أن الطرفين العراقي والتركي بصدد الانتهاء من هذه الأمور من أجل إشعار كل طرف بالجاهزية بدخول المذكرة حيز التنفيذ".
وبين المفتي في السياق ذاته، أن "المذكرة ترتبط مع عدد من الجهات الحكومية العراقية، وبالتالي هناك مراسلات إدارية، معربا عن أمله ألا يستغرق استكمالها وقتا طويلا"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح، أن "أغلب المشاريع التي ستقام من قبل الجانب التركي هي مشاريع متعلقة بالبنى التحتية الخاصة بقطاع المياه، وتشمل مشاريع استصلاح أراض وإنشاء سدود لحصاد المياه، إضافة إلى مشاريع معالجة وتحسين المياه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية
05:17 | 2025-11-02
ما هو الصمت الانتخابي الذي سيدخل حيز التنفيذ غداً وما هي عقوبات المخالفين؟
01:11 | 2025-11-07
الزراعة: منع تجديد إجازات البحيرات الطينية يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل
04:04 | 2025-10-26
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
04:00 | 2025-10-09
اتفاقية مياه
تركيا العراق
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
شؤون المياه
سومرية نيوز
محمد شياع
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
29.07%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
27.92%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
محليات
22.9%
01:11 | 2025-12-20
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
01:11 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
خاص السومرية
20.11%
01:06 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)
02:05 | 2025-12-21
يركز على السكن العمودي ويخرج المناطق الصناعية.. مخطط جديد لـ"بغداد الكبرى" للـ35 عاما القادمة
01:41 | 2025-12-21
الوقف السني يعلن رسمياً غرة شهر رجب
11:08 | 2025-12-20
السوداني يؤكد دعم الحكومة لمشاريعِ توظيف الأتمتة والتحول الرقمي لخدمة البحث العلمي
11:02 | 2025-12-20
حراك عراقي بتنسيق دولي لاسترداد الأموال والأصول
09:31 | 2025-12-20
الحمداني يهنئ المسحيين: اجراس الكنائس في بغداد ستبقى مسموعة
09:27 | 2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.