الاتفاقية المائية مع تركيا في مرحلتها الثالثة.. وستدخل حيز التنفيذ قريبا

وقال المفتي إن "مذكرة التفاهم (العراقية ـ التركية) الخاصة بالمياه، تضم ثلاث مراحل، الأولى التي أبرمها مع رئيس الجمهورية التركية العام الماضي، أما المرحلة الثانية التي جرت في شهر تشرين الثاني الماضي، فكانت بشأن التوقيع على آلية التمويل الخاصة بالمذكرة".وأضاف أن "المرحلة الثالثة الحالية تتعلق بالتحضيرات الأخيرة التي تتضمن اللوجستية والإدارية بين الدولتين، وأكد أنه حال إنجازها خلال المدة المقبلة، ستدخل المذكرة حيز التنفيذ كليا، مبينا أن الطرفين العراقي والتركي بصدد الانتهاء من هذه الأمور من أجل إشعار كل طرف بالجاهزية بدخول المذكرة حيز التنفيذ".وبين المفتي في السياق ذاته، أن "المذكرة ترتبط مع عدد من الجهات الحكومية العراقية، وبالتالي هناك مراسلات إدارية، معربا عن أمله ألا يستغرق استكمالها وقتا طويلا"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح، أن "أغلب المشاريع التي ستقام من قبل الجانب التركي هي مشاريع متعلقة بالبنى التحتية الخاصة بقطاع المياه، وتشمل مشاريع استصلاح أراض وإنشاء سدود لحصاد المياه، إضافة إلى مشاريع معالجة وتحسين المياه".