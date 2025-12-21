‏وقالت التصاميم في الأمانة، هدى الحسني إن "المخطط يعمل على دراسة واقع مدينة بشكل شامل، وتشخيص المشكلات التخطيطية والبيئية والاجتماعية في المدينة ومعالجتها فضلاً عن استيعاب التوسع العمراني المتوقع خلال العقود المقبلة".وأشارت الى ان المخطط يعتمد مبدأ أقطاب النمو المتعددة، بهدف تقليل الضغط والزخم عن المناطق المركزية، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للأنشطة السكنية والخدمية والاقتصادية داخل المدينة، كما يتضمن حلولا لمشكلات النقل والتنقل، وما يرافقها من زخم مروري وتأخير في الوصول وارتفاع مستويات التلوث"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وسيتضمن المخطط أيضا بحسب الحسني "اعادة تقييم المناطق الصناعية والفعاليات القائمة داخل المدينة التي لا تنسجم مع المشهد الحضري لبغداد، ونقلها إلى خارج حدود المدينة، إلى جانب تشجيع السكن العمودي، بهدف الحفاظ على أكبر مساحة ممكنة من المناطق ، والمساهمة في تقليل التلوث، وهو ما يتوجب على الشركة الاستشارية تقديمه استناداً إلى التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال".‏وذكرت أن "المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد 2060، عند إعداده، سيكون بمثابة خطة عمل ملزمة للتنفيذ، يتم الالتزام بها حتى سنة الهدف، بما يضمن استدامة وتحسين نوعية الحياة في المدينة".