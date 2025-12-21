حملة وطنية لجمع عينات دم ذوي ضحايا الإيزيديين لتحديد مصير المفقودين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن الوزارة أطلقت حملة وطنية خاصة من خلال في دائرة الطب العدلي، تهدف إلى جمع المعلومات وعينات الدم الخاصة بذوي ضحايا المكون الايزيدي في .وأضاف أن الحملة تنفذ بالتنسيق مع واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، إذ جرى جمع عينات الدم والبيانات التعريفية من أهالي ضحايا المكون الإيزيدي في ، ممن فقدوا أبناءهم على يد عصابات " " الإرهابية، منوهاً بأن الوزارة نظمت برنامجاً مشتركاً مع بعثتي في كل من والسودان، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات بمجال البحث عن المفقودين، لاسيما بعد الاطلاع على الآليات المعتمدة في العراق لتقصي مصير المفقودين والتعامل مع الرفات البشرية.وأشار البدر إلى أن البرنامج يشمل عمليات استعادة الرفات وتحليلها وتحديد الهوية وتسليمها ودفنها وفق المعايير المعتمدة، مع التركيز على الجوانب النفسية وآليات تقديم الدعم الاجتماعي المرتبط بالتواصل مع أسر المفقودين، فضلاً عن تعزيز سبل الدعم المقدمة لهم.