شمول 5 محافظات جديدة بمشاريع صندوق إعمار الأكثر فقراً

وقال رئيس الصندوق، أسامة ، إن "محافظات والنجف وبابل والمثنى والديوانية، شملت بالمشاريع التي تقع على عاتق الصندوق، والتي حددت ضمن معايير وضعتها تأخذ بنظر الاعتبار الفقر المتعدد الأبعاد لحياة الإنسان، من توفر الماء والكهرباء والخدمة الصحية والدراسة والإنترنت وأخرى ليكون جزء منها خدميا".وأضاف مجيد، أن وزارة التخطيط تقوم بالتعاون مع الجهات الدولية، بإجراء مسح لموضوع الفقر في عموم مناطق ، إذ تحدد تلك المناطق وفق معايير ، وهي التي تحوي أكثر نسبة فقر في البلد وبين المحافظات الأخرى بحسب مسوحات وزارة التخطيط.وبين مجيد، أن هذه المحافظات شملت بمشاريع الصندوق بقرار من ، ليكون مشرفاً على خمس محافظات، بعد أن كانت ثلاث محافظات تصدرت باقي المناطق بموضوع الفقر، فضلاً عن وجود محافظتين فيهما صناديق منفصلة، ليكون العدد 7 محافظات.وأكد المتحدث، أن معايير الفقر المتعدد الأبعاد ليست لها علاقة بما نراه، لأنها معايير مدروسة لها أوزان لقياس الخدمات الموجودة على الأرض، موضحا أن الصندوق أسس وفق المادة 55 من قانون الموازنة الثلاثية، وصدر به نظام رقم 5 وألحق به تعديل واحد على النظام، إذ خصص له مبلغ 500 مليار دينار عراقي سنويا لثلاث محافظات، وقسمت بواقع 150 مليار دينار للديوانية ومثلها للمثنى و200 مليار دينار لميسان، وهذه الموازنة تمثل "عشر" موازناتها التي تخصص لها من الدولة، إلا أن الصندوق اعتبر جهدا اتحاديا وتجربة جديدة غير مطروقة سابقا للتنفيذ في تلك المحافظات.