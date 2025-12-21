حزنا على جمجمال.. السليمانية بلا احتفالات رأس السنة

وقال محافظ في بيان تابعته ، "بمناسبة قرب حلول عيد ميلاد السيد (عليه السلام) وحلول السنة الميلادية الجديدة، نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى جميع أخواتنا وإخوتنا المسيحيين، وإلى جميع أبناء وكردستان والعالم".وأضاف المحافظ، "نظراً للكوارث والحوادث المؤلمة التي شهدتها حدود قضاء والإدارة المستقلة لگرميان، وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى وخسائر كبيرة، وبهدف إظهار التضامن والتعاطف مع الجميع، نؤكد في محافظة السليمانية أنه، رغم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والأمنية والخدمية اللازمة لضمان الاستقرار والأمن، إلا أنه لن تُقام أي مناسبة أو احتفال رسمي ضمن حدود المحافظة".