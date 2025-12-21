بعد توقف دام 15 عاماً.. ميسان تستعد لافتتاح منفذ جلات – علي الغربي مع إيران

وقال محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي إن هناك مذكرة تفاهم جرى توقيعها مع محافظتي وخوزستان الإيرانيتين، وعلى أساسها تم تشكيل لجان مشتركة من حكومتي ميسان وإيلام، بهدف الاتفاق على مجالات التعاون المشترك، التي شملت الجوانب الاقتصادية والزراعية والسياحية والدينية.وأوضح أن منفذ إيلام ـ علي الغربي شهد توقفا في إجراءاته لأكثر من 15 عاما، إلا أن الجهود الحثيثة والعمل المتواصل الذي بذلته الحكومة المحلية في ميسان، بالتنسيق مع الحكومتين العراقية والإيرانية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق رسمي والموافقة على إعادة فتح المنفذ.وأكد الفرطوسي ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، لاسيما في المجالات الثقافية والأمنية والزراعية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.وزار محافظ الإيرانية أحمد كرمي مؤخرا ، وعقد مباحثات مع المحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي، تناولت آليات استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لافتتاح منفذ جلات ـ علي الغربي الحدودي، وأكد حرص حكومته المحلية على تعزيز التعاون المشترك بين المحافظتين، إضافة إلى الاستعداد لتوفير مستلزمات الكهرباء والماء وبقية الخدمات الأساسية، بما يضمن انسيابية حركة العبور والتنقل بين البلدين.