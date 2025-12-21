العدل تستحصل الموافقات لفتح مراكز امتحانية بسجني سوسة والناصرية

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الإصلاحية التي تركز على تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم، وبما ينسجم مع المعايير الإنسانية والتربوية المعتمدة في الإصلاحية".وبيّنت الوزارة، أن "المراكز الامتحانية ستُدار بإشراف تربوي مباشر، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من ، بما يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة تتيح للنزلاء أداء امتحاناتهم بشكل أصولي ومنظم، أسوةً بالطلبة في المراكز التعليمية خارج السجون".وشددت وزارة العدل على "استمرارها في توسيع برامج التعليم والتأهيل داخل السجون، بالتعاون مع الجهات الساندة، إيمانًا منها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في إصلاح النزلاء، وتقليل معدلات العود للجريمة، وبناء فردٍ قادر على الإسهام الإيجابي في المجتمع".