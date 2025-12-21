جنايات الكرخ: السجن 10 سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق مدان عن جريمة انتحال صفة من الوظائف العامة.



وبحسب بيان ، فإن المدان أقدم على انتحال صفة قاضٍ وعدة شخصيات وظيفية أخرى بقصد الحصول على منفعة مادية، وصدر الحكم وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً / 1 و2 منه.

وبحسب بيان ، فإن المدان أقدم على انتحال صفة قاضٍ وعدة شخصيات وظيفية أخرى بقصد الحصول على منفعة مادية، وصدر الحكم وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً / 1 و2 منه.