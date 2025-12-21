الصفحة الرئيسية
الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا
ائتلاف الوطنية: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل
محليات
2025-12-21 | 07:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
422 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
رحب
ائتلاف الوطنية
، اليوم الاحد، باستجابة بعض الأطراف للدعوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد ان هذا
الاستحقاق
لم يعد خيارا سياسيا او مادة للمناورة بل ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل أو التسويف.
وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "لقد كان الائتلاف بقيادة أياد
علاوي
من أوائل القوى السياسية التي طالبت بشكل صريح وواضح بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل قيادة عامة وطنية موحدة للقوات المسلحة تتحمل مسؤولية حماية
العراق
والعراقيين وتفرض سلطة القانون وتضع حدا لأي مظاهر للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وأضاف، "ولا بد من التذكير في هذا السياق بأن أياد علاوي رفض بشكل قاطع التعامل مع قانون تحرير العراق إلا من خلال المسار السياسي ورفض في حينها تشكيل أي قوة مسلحة خاصة به ملتزما بموقفه الرافض لتشكيل أي قوة خارج إطار الدولة، كما عبر بوضوح عن رفضه لفكرة الاحتلال وحذر من إن استمرار وجود قوات الاحتلال في وقتها سيقود الى
الفوضى
ويؤدي الى انطلاق المقاومة وهو ما أثبتته الوقائع لاحقا.
وأكد
ائتلاف الوطنية
، أن مشاركته في الانتخابات التشريعية جاءت انطلاقا من إيمانه الراسخ بمبدأ
الشراكة الوطنية
الحقيقية والممارسة الديمقراطية التي أسس لها أياد علاوي منذ أول انتخابات رغم التحديات والضغوط والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق ايماناً بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا عبر المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب.
وتابع إن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة لم يعد مقبولا استمرار سياسات الهروب من المسؤولية أو تغليب المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وعليه دعا ائتلاف الوطنية – بحسب البيان - جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة والعمل الجاد على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وتشكيل السلطات والمؤسسات على أسس وطنية رصينة وبأسرع وقت ممكن بعيدا عن المحاصصة الضيقة واي اعتبارات من شأنها الإضرار بمصالح
الدولة العراقية
.
وشدد ائتلاف الوطنية على إن الحكمة السياسية اليوم لا تعني المساومة على سيادة الدولة بل تعني اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تحمي العراق من الانزلاق نحو الفوضى فوجود العراق واستقراره مرهونان بوجود دولة مؤسسات قوية وسلطة قانون فاعلة وقرار وطني مستقل لا يخضع لاي إرادة خارجية.
وأكد الائتلاف ان الاسراع في تشكيل الحكومة وفق
الاستحقاق
الانتخابي واعتماد معايير الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم يعد النهج الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري والالتزام بالتوقيتات الدستورية وفقا للقانون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السيد الحكيم: لا نقبل بالسلاح خارج سلطة الدولة ونرفض الضغوطات
10:36 | 2025-12-19
10:36 | 2025-12-19
السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة وطنية جامعة
16:05 | 2025-11-16
16:05 | 2025-11-16
السامرائي يشدد على ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء
02:09 | 2025-10-17
02:09 | 2025-10-17
المالكي: السلاح يجب ان يكون بيد الدولة وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها الاصلاحية
09:22 | 2025-10-04
09:22 | 2025-10-04
ائتلاف الوطنية
حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل
الشراكة الوطنية
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الاستحقاق
السومرية
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
