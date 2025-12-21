ائتلاف الوطنية: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل

وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "لقد كان الائتلاف بقيادة أياد من أوائل القوى السياسية التي طالبت بشكل صريح وواضح بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل قيادة عامة وطنية موحدة للقوات المسلحة تتحمل مسؤولية حماية والعراقيين وتفرض سلطة القانون وتضع حدا لأي مظاهر للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية".وأضاف، "ولا بد من التذكير في هذا السياق بأن أياد علاوي رفض بشكل قاطع التعامل مع قانون تحرير العراق إلا من خلال المسار السياسي ورفض في حينها تشكيل أي قوة مسلحة خاصة به ملتزما بموقفه الرافض لتشكيل أي قوة خارج إطار الدولة، كما عبر بوضوح عن رفضه لفكرة الاحتلال وحذر من إن استمرار وجود قوات الاحتلال في وقتها سيقود الى ويؤدي الى انطلاق المقاومة وهو ما أثبتته الوقائع لاحقا.وأكد ، أن مشاركته في الانتخابات التشريعية جاءت انطلاقا من إيمانه الراسخ بمبدأ الحقيقية والممارسة الديمقراطية التي أسس لها أياد علاوي منذ أول انتخابات رغم التحديات والضغوط والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق ايماناً بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا عبر المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب.وتابع إن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة لم يعد مقبولا استمرار سياسات الهروب من المسؤولية أو تغليب المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.وعليه دعا ائتلاف الوطنية – بحسب البيان - جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة والعمل الجاد على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وتشكيل السلطات والمؤسسات على أسس وطنية رصينة وبأسرع وقت ممكن بعيدا عن المحاصصة الضيقة واي اعتبارات من شأنها الإضرار بمصالح .وشدد ائتلاف الوطنية على إن الحكمة السياسية اليوم لا تعني المساومة على سيادة الدولة بل تعني اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تحمي العراق من الانزلاق نحو الفوضى فوجود العراق واستقراره مرهونان بوجود دولة مؤسسات قوية وسلطة قانون فاعلة وقرار وطني مستقل لا يخضع لاي إرادة خارجية.وأكد الائتلاف ان الاسراع في تشكيل الحكومة وفق الانتخابي واعتماد معايير الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم يعد النهج الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري والالتزام بالتوقيتات الدستورية وفقا للقانون.