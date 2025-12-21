بيان رسمي بشان سقوط عجلة من اعلى جسر في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز نجدة الشعلة التابعة لشرطة ، وبالتعاون مع المدني، باشرت بواجباتها فور وقوع حادث مروري مؤسف ضمن قاطع المسؤولية، حيث جرى التعامل السريع مع الحادث وتأمين موقعه واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة".وأضافت ان "الحادث وقع نتيجة سقوط عجلة نوع (شوفر سوبر بان) رصاصية اللون كانت تسير من أعلى الشعلة، مما أدى إلى سقوطها من الأعلى، وأسفر عن وفاة شخصين كانا على متن العجلة، وإصابة امرأة أخرى بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، إضافة إلى تعرض العجلة لأضرار مادية".وذكرت ان "مفارز نجدة الشعلة وبمساندة فريق الدفاع المدني قامت بإنقاذ المصابة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب تأمين مكان الحادث وتنظيم حركة السير ومنع وقوع حوادث أخرى"، موضحة ان "مفارز النجدة وخلال إجراءاتها الأصولية في موقع الحادث عثرت على مبلغ قدره (7,200,000) سبعة ملايين ومئتا ألف دينار عراقي بحوزة إحدى المتوفيات، حيث جرى ضبط المبلغ بمحضر رسمي أصولي، تمهيداً لتسليمه إلى ذوي العلاقة وفق السياقات القانونية المعتمدة".وأكدت "استمرار مفارزها بالتعاون مع الدفاع المدني في أداء واجباتها الإنسانية والأمنية، والاستجابة السريعة للحوادث، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".