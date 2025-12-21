فجر وصباح الغد.. تحذير عاجل للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "موجات من الضباب المتوسط إلى الكثيف الشدة في ستعود تتشكل في مناطق من وسط وجنوب البلاد، ما يسبب ترديا واضحا في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، وذلك خلال فجر وصباح يوم الاثنين".وأضافت ان "ذلك يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل سالكي الطرق الخارجية، ولا سيما في ساعات الصباح الباكر".