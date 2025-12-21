النقل تحسم الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية: المشروع احيل الى شركة دايو

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "خلافًا لما يُتداول في بعض الأوساط، نود التوضيح ان عقد إنشاء في ميناء الكبير لم يتم توقيعه حتى الآن".وأضافت "بحسب الوثائق الرسمية، فإن مسودة العقد ما تزال في طور التدقيق والمراجعة. علما أن إحالة المشروع الى شركة دايوو الكورية تمت وفقا لقرار (63) لعام 2019، كون المشروع هو احد مشاريع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير، والتي أحيلت للتنفيذ حسب القرار اعلاه، على ، بينما يتم الإشراف والمراقبة والتصميم إلى شركة تكنتل الإيطالية".وأكدت الوزارة ان "العقد لم يحال إلى أي شركة محلية مرتبطة بشخصيات تحوم حولها شبهات فساد"، موضحة ان "العقد يخضع حاليًا إلى سلسلة إجراءات تدقيق ومراجعة مشتركة تشارك فيها الجهات المعنية في وزارات التخطيط والنقل والدفاع، قبل إصدار الموافقة النهائية من الجهات المختصة للتوقيع".وذكرت ان "أي حديث عن تنفيذ العقد أو تمريره أو تغييره إلى جهات أخرى يُعد تضليلا اعلاميا، كونه لا يستند إلى قرار رسمي نافذ".