السيد الصدر يصدر بيانا من 12 نصيحة للتوبة

وقال في بيان ورد لت ، "ورد عن عليه السلام: تعظوا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب".واضاف "أيها المؤمنون بادروا إلى التوبة النصوح التي لا عود معها إلى الذنوب.. بل أقلها الندم... فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: كفى بالندم توبة... ومن هجر الذنوب وأقبل على الأعمال الصالحة فقد أقبل على التوبة.. وخطوة من العبد والباقي على الرب... فمن شاء منكم التوبة فليبادر لما يلي:أولاً: الإستغفار وإبداء الندم.ثانياً: إرجاع الحقوق المالية لأصحابها ولو سراً.ثالثاً: طلب براءة الذمة ممن ظلمته أو جرحته أو آذيته.رابعاً: عليك بجبر الخواطر.. خواطر من أذيتهم ومن قصرت بحقهم وابدأ بالمقربين ثم بعامة الناس.خامساً: تمسك بالثقلين كتاب الله وأهل البيت وكثر الطاعات وكن معتدلاً.سادساً: عليك بقضاء ما فاتك من الواجبات كالصلاة والصيام والخمس وما إلى غير ذلك.سابعاً: اترك الغيبة والنميمة والكذب والخداع وأكل السحت وظلم الآخرين وأذاهم.ثامناً: تحل بالصبر والجلد على البلاء والإبتلاء لكي تتمحص.تاسعاً: عليك بتقوى الله في السر كما في العلن وإلا كان نفاقاً.عاشراً: قيل في الحكمة: الدين معاملة... فعامل الناس بالأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة، فكما تحب أنيعاملك الناس بالأخلاق فعاملهم.. فقد ورد في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبلنفــسه.حادي عشر: عليك بممارسة الطاعات العامة كالصدقات وصلوات الجمعة والجماعة وزيارةالمريض وإماطة الأذى عن وخدمتهم.ثاني عشر: ارتياد المساجد ودور العبادة والمراقد فهم أبواب التوبة.