أربيل توجه مناشدة لابناء محافظات وسط وجنوب العراق

وقال محافظ في بيان ورد لـ ، ان "جميع الاستعدادات الإدارية والأمنية أنجزت لاستقبال السائحين خلال احتفالات رأس "، متوقعاً أن "يزور عدد قياسي من السياح بحلول نهاية هذا العام، وذلك بفضل التسهيلات المتوفرة في نقاط التفتيش".وأضاف ان "هناك تنسيقا عالي المستوى بين الجهات الحكومية والأمنية لوضع خطة شاملة، تتضمن برنامجاً متكاملاً مع نقاط تفتيش سياحية وأمنية، مما يوفر للمواطنين سهولة الوصول إلى المدينة من دون أي عوائق"، مناشدا أبناء وسط وجنوب بـ"اختيار أربيل وجهةً لقضاء عطلاتهم".وأكد أن "جميع المؤسسات في خدمة السائحين لقضاء عطلة هادئة".