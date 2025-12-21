عامل عراقي ينتحر داخل باخرة تركية في ميناء خور الزبير

وقال المصدر لـ ، ان "عاملا عراقيا تولد 1992 اقدم اليوم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل على متن الباخرة التركية KPS-15 في رصيف 13 بميناء في ".واضاف ان "أسباب الانتحار لم تعرف حتى الان"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".