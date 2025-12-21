ازمة الاستثمار بين نقابة المحامين وكلية التراث.. النزاهة تحقق بما يحصل في شارع النقابات

– محلي

باشرت ، بالتحقيق في قضية الاستحواذ على أراضي النقابات ببغداد بحجة الاستثمار.

ووفقا لكتاب صادر من الهيئة وموجه الى وتلقته ، انه "استناداً إلى قانون والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة (2011) المعدل، وإتساقاً مع نهج الحكومة الاصلاحي الداعي إلى الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين بما يحفظ كرامتهم، وعملًا بالإجراءات للحد من الوقوع في مهاوي الفساد، نرجو تسهيل مهمة منتسبي هذه الدائرة المدرجة اسمائهم في أدناه للقيام بزيارات ميدانية إلى امانتكم والجهات ذات العلاقة، بغية اعداد تقرير عن (ازمة الإستثمار بين امانة ونقابة المحامين وكلية التراث) وتزويد الفريق أنفاً بصورة مصدقة عن الأولويات الخاصة بإنجاز عملهم".