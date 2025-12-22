الصفحة الرئيسية
القضاء يسترد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي
محليات
2025-12-22 | 03:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
استردت
محكمة تحقيق نينوى
المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، مبلغا مقداره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال
مالي
.
وبحسب بيان
مجلس القضاء الأعلى
، تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات بعدما أقدمت على تقديم تقارير انتاج وهمية لمعمل سمنت
بادوش
مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية شهر اذار من عام 2023 خلافا للقانون.
وأضاف البيان، أن
محكمة تحقيق نينوى
المختصة بقضايا النزاهة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
