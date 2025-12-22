القضاء يسترد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي

وبحسب بيان ، تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات بعدما أقدمت على تقديم تقارير انتاج وهمية لمعمل سمنت مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية شهر اذار من عام 2023 خلافا للقانون.وأضاف البيان، أن المختصة بقضايا النزاهة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.