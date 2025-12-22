بعد كثرة الحوادث.. المرور تتخذ إجراءات على سريع الشعلة ومجسرها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "من خلال الرصد المروري وتحليل اسباب الحوادث ضمن سريع الشعلة باتجاه مجسر الدوار، بادرت المديرية بإجراءين".وأضاف المديرية، أنها "بادرت بوضع مصدات وعلامات تحذير ضوئية لتبيه السائقين ومستخدمي الطريق، وكذلك متابعة الحالات المخالفة لبعض سائقي المركبات لقواعد السير والمرور".