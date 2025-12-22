بحوزتها "جوارب ومناشف وكرزات".. اعتقال سارقة في سوق الرمادي (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "نتيجة لتطبيق خطة الأمن المناطقي من خلال نصب كمين محكم من قبل المفارز المدنية لقسم مكافحة إجرام وشعبة إجرام في سوق الرمادي ولوجود عدت سرقات من قبل امرأة في السوق، القت مفارزنا القبض على المتهمة ( م ح ع ح )".وأضافت القيادة، أن "المتهمة تم اعتقالها وهي تقوم بسرقة محلات تجارية في سوق الرمادي شارع الاطباء بالجرم المشهود وتم ضبط المسروقاتبحوزتها وتم جلبها الى مقر القسم وتسليمها مع المضبوطات إلى شعبة مكافحة إجرام الرمادي وحسب الاختصاص".